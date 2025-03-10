罷綠委黃捷、許智傑未達標　罷團憤怒

罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑，10日仍持續進行連署。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月10日電（記者 蔣繼平）推動罷免民進黨籍高雄市“立委”黃捷、許智傑的團體“高雄雙罷劫”，今天下午收到“中選會”寄來的公文，確定兩案都未達提議門檻。高雄雙罷劫負責人徐尚賢表示收到公文後感到很遺憾，到底哪邊不符規定仍不清不楚，若“中選會”只看顏色辦事將令人憤怒，明天將正式說明，也早已做好補件的準備。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。“高雄雙罷劫”10日下午收到“中選會”的公文，確定罷免綠委黃捷及許智傑這兩案都未達提議門檻，仍可補件。



“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢表示，收到公文後感到非常遺憾，裡面不明不白的東西太多，雖然收到公文，但公文僅制式化提到符合選罷法第79條第一項第一款，內容到底不符合哪一點、審查標準在哪裡、這些送去的文件問題在哪裡都不清楚，打電話詢問也只會被要求看公文，他認為“中選會”要有義務說明並清楚舉證。



徐尚賢表示，原本一階送案時就有做好需要補件的準備，送件後也有再次去擺攤收連署書，罷免團體要求的是公平公正，對於“中選會”若有被民進黨掌控住，或者有在看顏色辦事的話，那當然是會感到非常地憤怒，預計明天正式對外說明。他再次強調“我們不是沒辦法補件的”。