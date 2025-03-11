中評關注：台官方全面收緊兩岸交流三目的

賴清德政府正全面收緊兩岸民間交流。（中評社資料照） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）“賴政府”近期要求公務員需具結未擁中國大陸身分證、居住證引發爭議，現在對象更進一步擴大至政府捐助的財團法人員工等。同一時段，“移民署”大動作約談馬英九調查去年陸生團來台的“中國台北隊”風波，後續可能祭出處分禁止再邀請陸生團來台兩年。台“教育部”日前也宣布對大陸10所學校的禁令，陸委會將查處台灣藝人轉發“台灣必歸”圖卡，堅持一中原則等等，如同系列的抗中組合拳。



民進黨政府這一系列動作，讓台灣社會深刻感受到，台官方正在擴大收緊兩岸民間交流，背後目的似乎有三個，一是升高內部藍綠對立，添加大罷免藍委柴火；二是極端的反中，可累積順從美國特朗普要價壓力的正當性；三是將危機變成武器，就能全面鞏固執政的基礎。



第一的部分，由綠營結合民間團體的全台大罷免正如火如荼展開，綠營最終目標當然是要取回“立法院”的過半席次，能夠全面執政，而要達到此目標，使出萬用的抗中牌，將重點藍委貼標籤，抹紅，當然就有其必要性，全面收緊兩岸的民間交流部分，塑造兩岸敵對氛圍，讓藍綠更對立，就有機會催出最大的同意罷免藍委票數。



第二則是因近來台積電赴美加大投資設廠，以及特朗普政府主張台灣軍費應佔GDP的10%，甚至將義務役延長為兩年等等，“賴政府”對美方持續要價的壓力，顯然很難說不，所以就必須營造極端反中、抗中氛圍，才有全面配合美方要求的正當性。



其中，近來持續在兩岸奔走，高呼兩岸交流重要性的馬英九，就成了重點打擊目標，馬英九基金會執行長蕭旭岑推斷，如“賴政府”最終做出禁止基金會兩年都不能邀請陸生團來台的處分，等於是2028大選前都不能再有陸生團來台傳遞兩岸良善的氛圍。這樣的結果對誰最有利，答案似乎非常清楚。



第三則是綠營在面對兩岸可能有的戰爭風險危機，因賴清德堅持的意識形態路線無法轉彎，順勢將此危機轉化成武器，對台灣內部使用，就是要鞏固“賴政府”雙少數執政的弱勢基礎。



總體而言，以上三個目的都是對“賴政府”和民進黨有利，接下來台灣社會更撕裂對立已是可以想像。