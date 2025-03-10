“中選會”：罷藍委34案進二階　罷綠委全未過

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘曾揚言要把41席區域藍委全部罷免掉，目前已有34件罷免案通過一階段審查。而藍營揚言要罷綠委以罷制罷，目前所有案件都未通過一階審查。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／“中選會”10日表示，新增2件“立委”罷免案第一階段審議通過，目前共有34件“立委”罷免案、1件縣市長罷免案、2件縣市議員罷免案得進入二階。據了解，新增通過2人為泛藍無黨籍“立委”陳超明、國民黨“立委”邱鎮軍；至於民進黨“立委”吳琪銘等4名“立委”及3名議員一階都未通過，計有19案待補件。



換言之，迄今共有34席藍委罷免案通過“中選會”一階段審查，藍民團罷綠委案件迄今沒有一件通過一階段審查。



“中選會”今天說，截至昨天共有34件“立委”罷免案、1件縣市長罷免案、2件縣市議員罷免案得進入二階連署程序；另有16件“立委”罷免案、3件縣市議員罷免未達一階提議標準，補提以一次為限。



據指出，通過的34件“立委”罷免案皆為泛藍“立委”，包括國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍“立委”陳超明。



遭停職的新竹市長高虹安，以及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也都進入二階連署。



一階未通過的“立委”都是民進黨籍，包括民進黨籍伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘等人，罷免團體正陸續補件。