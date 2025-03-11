中評關注：柯家對賴清德苦大仇深難解

柯文哲在父親告別式數度哽咽。（台灣民眾黨提供） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲父柯承發3月10日舉辦告別式，現場氣氛哀戚，但柯家一動作明顯衝著賴清德而來，有此仇不共戴天氛圍。民眾黨現在掌握10%上下基本盤，2026地方選舉或鎖定綠營特定對象，乃至賴清德嫡系發難，2028大選則鐵定會狠狠教訓，綠營要開始緊張了。



柯文哲涉京華城圖利等案被起訴求刑28年半，從去年8月底大多數時間都是被羈押禁見的狀態，無法陪伴病重的老父走完人生最後一哩路，成為柯文哲心中最大的遺憾。柯家人也將這股遺憾定調是賴清德“政治迫害”而成，柯妻陳佩琪昨在柯文哲結束戒護奔喪被送上囚車回台北看守所前，聲嘶力竭淚喊“政治介入司法、司法迫害人權”，將成為影響民進黨選舉的漣漪。



仔細觀察，柯家人對於“綠營”政要是有差別待遇：第一等禮遇是柯家人將蔡英文、陳水扁致贈的花籃擺在最顯眼之處，也同意陳水扁到告別式致哀。次等禮遇是同意平常罵柯文哲、罵民眾黨的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，與有點交情的綠委莊瑞雄到場致哀，花籃即便擺在不顯眼處，但並未“失蹤”，而柯建銘到場時即便有小草嗆“不要臉的東西還敢來”，也隨即遭工作人員制止，風波並未擴大。



反觀，賴清德9日晚間致贈的“承發老先生千古”追思花籃隔天卻不翼而飛，部分媒體有照片為憑，但其他媒體在10日一早5點多卻在現場遍尋不著，且柯文哲胞妹柯美蘭也證實，府方曾致電柯家人表達想派代表致哀，但柯家人“婉拒”。顯然，柯家人與賴清德的苦大仇深已是不共戴天，這也是一道給小草的“江湖追殺令”。



柯文哲因司法案件遭羈押不見天日，外界判斷2026地方選舉應是藍白合，但從柯家人對綠營人士的差別待遇觀察，柯家人未來或許只會精準狙擊特定對象，民眾黨的步調還是會依循柯文哲過往“看人”的步調，換言之就是針對綠營“攪局”，對2026地方選舉還難一步論全盤仇綠。

