中評關注：柯終能送父最後一程　白策略奏效

柯文哲10日如願出席柯爸告別式。（照片：民眾黨提供） 中評社新竹3月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式3月10日功德圓滿。被羈押在台北看守所的柯文哲如願出來送父親最後一程，除深情朗誦祭父文，離去前也拿起麥克風當著陳水扁、馬英九和韓國瑜的面，感謝大家在他最困難的時候來幫忙。整個流程背後有許多眉角，最終是靠白營策略奏效才讓柯能如願。



柯爸病逝後，北所在第一時間就表示柯可依法提出申請返家探視，但原則上以1次為限，且不能指定日期，似乎暗示柯不一定能出席柯爸告別式。柯在父後第二天被律師告知無法在10日奔喪後，強烈表達想要出席柯爸告別式的心願。白營也隨即全體總動員，幫柯家張羅治喪大小事，並在背後運籌帷幄。



隨著柯爸移靈會館後，藍白各界政要紛紛前來弔唁，為柯家送暖，許多人也本於同理心與人情義理代柯家向“賴政府”溫情喊話，希望能讓柯文哲出席告別式送父親最後一程。當“讓柯文哲回家盡孝”的議題不斷發酵後，媒體也開始大肆報導，綠營雖仍多保持沉默，但蜂擁而來的輿論壓力，相信賴清德應該都聽到了。



讓北所態度開始軟化的第一個關鍵時間點是在2月24日，柯妻陳佩琪在臉書發文批評“可以申請返家探視，卻不能指定時間”的說法，北所則回應，依法辦理，目前尚未收到申請。當天下午，“立法院長”韓國瑜赴新竹柯爸靈堂致哀後，更是受柯媽何瑞英與柯妹柯美蘭的懇託，公開呼籲“法務部”讓柯文哲能在封棺時見父親最後一面。



第二個關鍵時間點則是在2月27日，這次換柯文哲出招，透過律師向台北地院聲請解除禁見、通信，目的是為與家屬討論治喪事宜。北院也火速開庭裁定同意柯的聲請，但為避免台北地檢署一再提出抗告而錯過柯爸的告別式，北院最後建議柯接受北檢的提議，僅讓柯暫時解除禁見到柯爸告別式當天。

