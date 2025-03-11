AIT證實補助黑熊學院　侯漢廷籲法辦沈伯洋

新黨台北市議員侯漢廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／新黨台北市議員侯漢廷10日再揭露民進黨“立委”沈伯洋親口坦承拿美國在台協會（AIT）的錢，且還先進自己的口袋，質疑沈拿什麼回報對方。侯漢廷痛批“沈伯洋之流”滲進台灣，呼籲《“國安法”》不能只辦藍不辦綠，才不會被外界認為是政治干預司法。AIT在10日證實補助黑熊學院。



AIT發言人表示，美國在台協會公共“外交部”門為各種民間社會組織和非營利組織提供資金，包括之前為黑熊學院提供的資助。這是AIT年度計劃聲明中公開宣示的，透過小額資助計劃來強調共同價值觀並促進美台合作。



侯漢廷說，沈伯洋曾表示拿公家的錢要受到監督很正常，該錄音檔證實沈收了AIT的錢發展黑熊學院，甚至進入沈的個人帳戶應清楚交代錢如何使用。侯痛批沈淪為美國棋子“最可惡的境外勢力”，沈長期主張“台獨”意圖顛覆“中華民國”，涉犯“國安法”，可處3年以上10年以下有期徒刑。



侯漢廷9日指控創辦黑熊學院的沈伯洋2022年募款時，在會議中脫口說出“中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助”。侯10日舉行記者會，再公開一段1分43秒錄音檔，內容是沈伯洋2022年9月16日召集黑熊學院11名人員開線下會議。沈說AIT給黑熊學院一筆經費，才可以繼續辦基礎營。那時候黑熊什麼都還不是，AIT就沒辦法直接給黑熊錢，所以錢是匯到沈伯洋個人帳戶，然後由沈全部提出來。



此外，沈伯洋曾任執行長、現任理事的台灣民主實驗室，被爆出5年內獲美國國際開發署（USAID）計劃贊助約134萬9600美金。如今再遭爆黑熊學院拿AIT的錢。侯漢廷批，沈說都是當學者時拿國外的研究補助，“請問黑熊學院算哪門子研究補助”？



侯漢廷質疑沈拿什麼回報美國？有無在“立法院”做出有利美國的事情，且沈現是“立院”“國防”外交召集人，有無交付機密文書資料給美方？侯漢廷直呼“細思極恐”，更無奈感嘆，前2周他舉報沈的民主基金會，“國安”單位想調查他，讓侯感嘆“真是荒謬很民進黨”。



沈伯洋昨日強調，他當學者時拿過非常多國家各式各樣的預算與補助，理由是他在研究中國，研究民防意識、中國滲透。有時候是個人名義申請，有時候是創立的組織申請，例如台灣民主實驗室或黑熊學院，這都是極為正常的事情。



對於美國利益與台灣利益衝突，哪個為優先？沈伯洋大感詫異，強調“我們是台灣的‘立委’，當然一切以台灣利益為優先，這到底有什麼好問的”？這麼愛這片土地就是要守護“國家”。



侯漢廷批評，沈伯洋是台灣“美國在地協力者”，既然還身為“立委”，呼籲“國安法”不可髮夾彎辦藍不辦綠。侯更呼籲賴清德說清楚，民進黨內部到底還有多少這樣接受美國資助豢養的人？如果有沈伯洋，沈就要辭去“立委”。