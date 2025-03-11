領陸身分證仍須服役　顧立雄：做非機敏工作

顧立雄（左）受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）台軍方正在規劃針對志願役考生增列“未具雙重國籍切結書”。對於義務役，台“國防部”表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役。台“國防部長”顧立雄今日表示，針對有陸籍的役男，我們會進行考核與管制，不會讓他們從事機敏性工作，應可進行相關必要工作，防止相關任何做法。



陸委會昨引述兩岸條例相關條文說明，這是為了維護服役公平性，避免利用在兩岸間轉換身分，逃避兵役。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰以及“閣員”，進行今年度總預算案覆議案說明並詢答。



義務役若有陸籍問題，仍要服役。媒體詢問，戰爭時會不會涉及“叛國”？顧立雄說，台灣地區人民有其應盡責任與義務，這是兩岸人民關係條例規定，需要盡義務。我們會進行考核管制，進行考核管制輔導，不會讓他們從事機敏性工作，可以進行相關必要工作，也防止相關任何做為。至於我們本身會對於在營役男輔導，你講的狀況是假設性狀況。



服役役男需要主動告知有陸籍嗎？顧立雄表示，我們現在就是清查，“內政部”等會進行相關清查。



是否有防止對敵效忠的刑責？顧立雄說，我們有法制化相關要求，過去沒有法制化修正，這次明列在陸海空軍刑法第24條，還要經過研討，現在進行預告，有問題可提出。這都是經過相當長討論，未來法制化會更明確。