對馬基金會作出處分？邱垂正：蒐集意見決定

陸委會主委邱垂正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）針對馬英九10日下午親自前往移民署，針對去年邀請陸生團來台時的中國台北隊風波一事進行說明，陸委會主委邱垂正11日表示，政府一向對於遵守規範、對等尊嚴、健康有序的交流一向是正面看待，也會提供必要的協助，如果違反兩岸人民關係條例，陸委會都會依照行政程序法，邀請各機關進行行政處置。



邱垂正說，這次馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑到移民署說明，在蒐集大家的意見後，“內政部”也會邀請相關主管機關，做出最後的決定。



馬英九基金會去年邀請中國大陸奧運金牌好手馬龍、楊倩等人來台進行學術交流，當時同團學生提及中華隊在12強棒球賽奪冠時，致賀“中國台北隊”、“一起為祖國努力”等語引來綠營的批評，陸委會也揚言祭出處分，可能限制馬英九基金會再邀請陸生來台。



邱垂正10日隨“行政院長”卓榮泰赴“立法院”針對今年度總預算覆議案報告、備詢。



另外針對“國防部”表示擁有大陸身分證的台灣役男仍須服義務役一事，邱垂正表示，依法國人取得大陸身分就會喪失台灣身分，但仍需付出義務，包括兵役義務，當初是為避免轉換身分逃避兵役。



邱垂正說，註銷台灣身份，包括所有權利的身分，但是義務仍要付出，包括服兵役的義務，當初設計是為了避免因為轉換身分逃避兵役，不過這種人數基本上很少數，“國防部”也會有妥善的管理，並維護“國家安全”。