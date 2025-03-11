美促台灣用核能？郭智輝：任何能源都歡迎

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）針對美國在台協會（AIT）處長谷立言接受專訪時提及，美國能為台提供液化天然氣、核能等能源，台“經濟部長”郭智輝今天指出，政府對於任何一種能源，都抱持歡迎的態度，沒有說一定要用哪個能源，或不用哪個能源，是多元的能源政策。



谷立言日前接受《自由時報》專訪時表示，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源，並透露AIT已積極與在台企業及政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求。若放眼全世界，包含美國和日本在內都有復興復甦使用核能的狀況，這是由於很多公司需要有穩定的基載電力，尤其在數據中心等AI相關產業。



“立法院”11日舉行全院委員會，處理政府總預算案覆議案、財劃法修法覆議案，“行政院長”卓榮泰率“內閣”官員赴“立院”報告並備質詢。



郭智輝接受媒體聯訪時表示，政府對於任何一種能源，都抱持歡迎的態度，沒有說一定要用哪個能源，或不用哪個能源，是多元的能源政策。



對於台電內部擬定3套劇本，若總預算案覆議成功則不需漲電價，其他兩套均調漲民生電價。郭智輝指出，電價是否調漲，是由電價委員會審查、討論，最後才會做決定。



媒體追問，外傳台積電擴大赴美投資是因為台灣水電不夠？郭智輝表示，台灣的水電一定是夠的，企業到海外投資主要還是看上當地國的市場，台灣的優勢有很多，除了水電、土地可能稍微緊張一點，但是都有提前布局，水電一定沒有問題。



郭智輝指出，所有的對外投資一定要經過投審會，至於大家關切的台積電個案，確實到目前為止，並沒有進入到行政程序。



另外，針對“蒙古症”等失言風波，郭智輝也再次致歉，他表示，昨天已鄭重向大家道歉，造成行政團隊的困擾，他在這裡再次向大家道歉。