綠議員猛攻酒駕之都　盧秀燕下令大執法

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月11日電（記者 方敬為）台中市連日發生酒駕事故，民進黨台中市議會黨團質疑，台中市酒駕事故及致死率居高不下，淪為“酒駕之都”。國民黨籍市長盧秀燕今天主持市政會議，三度呼籲“不要酒駕！”並安排交通事故檢討專案報告，強調台中去年交通事故死傷人數減幅六都第一，將持續執法，她並責成警局展開酒駕執法專案，10日起連續擴大臨檢取締3天，努力杜絕酒駕。



台中市西屯區8日發生一起死亡車禍，22歲的陳姓醫學生凌晨3點許騎乘機車，遭一名無照的23歲吳姓男子酒駕闖紅燈衝撞致死，陳姓男生的父親聞訊情緒崩潰，並質問“為什麼總是聽到中部地區酒後駕車撞死人的事情！”10日晚間在台灣大道又發生一起疑似酒駕肇事致傷事件，民進黨台中市議會黨團痛批市府防制酒駕不力，台中淪為“酒駕之都”。



盧秀燕11日上午主持市政會議，特別安排交通局專案報告強調“台中交通事故死傷減少六都最高”，盧秀燕表示，“交通部”在3月5日公布了去年度的統計，台中的交通事故死亡的人數比前年減少了27人，減幅六都最高，當然，仍有零星憾事發生，市府會持續強力執法，營造安全的用路環境。



盧秀燕並責成台中市警局展開“酒駕大執法專案”，貫徹“酒駕零容忍”，她表示，據統計，台中去年共取締酒駕近7千件，成效六都第一，讓事故死亡率大幅下降44%。對於8日凌晨發生酒駕肇事憾事，10日起連3天展開強力臨檢取締執法，維護市民安全。