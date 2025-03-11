卓稱沒資格說同不同意台積赴美　傅崐萁拍桌

卓榮泰(右)與台經長郭智輝(左)。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月11日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰今日在“立法院”備詢時，被中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁問到是否同意台積電赴美投資？卓榮泰表示，樂觀看待產業全球佈局，但我們還是希望根留台灣。傅崐萁強調，赴外國投資若影響“國安”，“經濟部”投審會可以否決。兩人詢答過程火爆，傅一度動怒拍桌。



對於台積電加碼赴美投資1000億美元，卓榮泰還表示，事前他當然知道，但他沒資格說同意不同意，產業是政府指向哪裡他就要到哪裡嗎？還是政府說他不能到哪裡就不能到哪裡？台積電赴美投資當然要經過“經濟部”投審會審查，我們會逐一、審慎地審議。至於產業全球佈局，我們採取樂觀的態度，但我們還是希望根留台灣。



卓榮泰今日針對今年度總預算覆議案赴“立法院”進行報告並備詢。傅崐萁率藍委翁曉玲、林倩綺三人聯合質詢。



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



傅崐萁質詢時表示，台積電這次加碼1000億美元赴美投資，加上先前提出的650億美元投資，赴美投資總金額來到1650億美元，包括要蓋一座研發中心。卓榮泰是於心何忍，把我們的“護國神山”搬到國外去了，“矽盾”從此破裂，卓榮泰同意這樣做嗎？台積電董事長魏哲家要與美國總統特朗普召開記者會，事前知道嗎？