台積電赴美換到啥？盧秀燕籲交涉晶片免關稅

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月11日電（記者 方敬為）針對台積電宣布擴大對美投資1000億美元，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天受訪表示，台積電赴美設廠生產，用意在爭取關稅減免，但美國總統特朗普並未承諾在台生產的晶片、半導體輸往美國免關稅，假設台灣出口的品項要關稅，恐怕不利台灣產業競爭力，她呼籲“賴政府”應利用台積電擴大對美投資，對美方交涉，換取台灣出口晶片關稅豁免。



美國總統特朗普與台積電總裁魏哲家3日共同宣佈，台積電將斥資1000億美元擴大在美晶片製造業務。該投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及研發中心。



針對台積電擴大對美投資相關議題，盧秀燕11日出席台中市議會臨時會備詢前受訪表示，她已向“行政院”求證，台積電深化在美國的布局，不會影響包括台中市中科擴廠等計劃，但另一方面，她還是要替在台生產的半導體產業表達出口競爭力的隱憂。



盧秀燕指出，台積電赴美生產，美國總統特朗普有提到，台積電在美生產就不會有關稅問題，可是美方並未承諾在台生產出口的品項免關稅。未來在台灣生產的晶片、半導體產品，會否面臨高關稅的問題？這是大家所擔心的。假設台積電在美國生產晶片免徵關稅，在台生產的晶片出口卻要面臨高關稅，就變成台積電自己打自己，甚至其他台灣業者的商品也面臨高關稅課徵，恐怕影響產業競爭力。



盧秀燕建議，“賴政府”應該利用台積電到美國投資千億美元，向美國爭取在台生產晶片輸入關稅豁免，既然政府讓台積電到美國擴大投資，就應該有爭取台灣其他生產的品項出口能夠免徵關稅，才對台灣產業有利。