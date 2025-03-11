美要求用核能？綠委：有三前提、非第一選項

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）最近美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言以及前處長司徒文都提到有關核能議題。谷立言甚至提及可以提供台灣核能。核能未來會是台灣能源選項，非核家園可能改變嗎？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，台灣對於使用核電有三個前提，第一，需要社會共識；第二，必須要有安全專業把關，安全不能打折；第三，核廢料處理要有妥善方法。核電使用三前提，缺一不可，都是未來處理核能議題。她也強調，核能非唯一、非第一個選項。



台灣最後一座核電廠第三核能發電廠將在今年除役，台灣也將正式進入“非核家園”的時代。



除了谷立言受訪提及未來可以合作核能外，上周在政大的一場兵推，台灣能源兵推裡顯示，一旦兩岸開戰，台灣將陷入緊急情況。當時AIT前處長司徒文就詢問，“台灣政府為什麼反核？”美方似乎有意要求台灣重啟核電使用。



吳思瑤則說，在野黨要修法恢復核電使用，也應該有三前提。對於谷立言的說法，台灣是島國，需要依賴對外採購能源，美國是能源輸出大國，我們會與美國在能源方面繼續合作。但是與美國能源合作有液化天然氣、再生能源，與核能，核能非唯一、非第一個選項。



吳思瑤強調，谷立言提到液化天然氣第一、再生能源第二、核能第三，谷立言三大能源合作面向大家說明，應該要綜合解讀，不要切割或是放大某一項發言。