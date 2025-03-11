黃國昌痛斥假消息　否認藍白共推“倒閣”

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）有媒體報導，中國國民黨主席朱立倫有意與台灣民眾黨主席黃國昌共商“倒閣”一事，國民黨10日發聲明駁斥。黃國昌11日也表示，國民黨從來沒人跟他談“倒閣”的事，這種捕風捉影、沒人敢具名的報導，不曉得誰應該負責任，台灣政壇已充斥太多假消息。



至於國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表達，台北市罷免綠委吳思瑤、吳沛憶（罷免雙吳）活動，有意邀請黃國昌一起參加相關活動，黃國昌立刻答應道，反對綠色威權的相關活動，若有邀請，他都會去參加。黃國昌也透露，他協助號召的“掃除綠衛兵”志工團體，在第二階段罷免連署時，會有非常積極的行動。



台灣民眾黨“立法院”黨團11日上午召開“民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌會後接受媒體訪問，被問及未來有關“掃除綠衛兵”罷免綠委相關活動規劃，他表示，護民主、反威權、掃除綠衛兵活動，基本上是公民自主的活動，除了一開始協助號召、協助志工集訓後，他就沒有再介入或干涉相關活動規劃，因此是否要與黃呂錦茹舉辦活動，他沒有資格替民間團體回答。



黃國昌話鋒一轉說，不過，就他所得到的消息是，在第二階段罷免連署時，志工團體會有非常積極的行動，具體內容他不是很清楚，未來只要符合守護台灣民主、反對綠色威權相關的活動，過公民團體邀請的話，他都會去參加。