AIT喊美可提供核能　卓榮泰正面回應

卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電／針對美國在台協會處長谷立言接受專訪時提及，美國能為台提供液化天然氣、核能等能源。對此，“行政院長”卓榮泰表示，如果有新的核能技術，我們當然願意來跟世界做合作。



谷立言接受媒體專訪時表示，美國是全世界最大能源出口國，能為台提供液化天然氣、核能等能源，並透露AIT已積極與在台企業及政府機關互相討論，美國在能源方面能夠如何滿足台灣需求。



“立法院”今天舉行全院委員會，處理政府總預算案覆議案、財劃法修法覆議案，“行政院長”卓榮泰率“內閣”官員赴“立院”報告並備質詢。卓榮泰受訪時指出，台跟包括美國在內的民主同盟國家，一直扮演著互相信賴可靠的盟友，在經貿、各種文化跟外交的交流上面，都善盡我們的責任跟義務。



卓榮泰表示，台灣是一個能源需要靠外在力量進來的“國家”，包括LNG（液化天然氣），我們也需要很多外在的能源來供應，就能源而言，我們全力的在發展多元的綠能，把現在岛內還有的燃煤的機組轉換成燃氣機組，用來降低各種的排碳量，所以我們新的想法跟戰略是以減碳為優先，淨零為目標。



卓榮泰提到，至於傳統的核能，核管法的規定，在今年5月17號，核三廠的第2號機組將除役，我們會在法律的規定底下進行必要的程序，也知道“立法院”有在修法，但都還沒有到最後的程度。



卓榮泰說，至於新的核能技術，期待我們跟全世界先進技術的擁有者或是開發者能夠保持更多機動性，而且主動性的對話、研究甚至合作，我們不排除在核能的安全跟社會有共識下，對於核廢料的處理，要盡到不會讓後人有所疑慮，對於新的核能，我們採取這樣的態度。



卓榮泰表示，謝謝世界各國對台灣的重視，再次強調，我們對台灣的產業政府有責任，而且台灣對全世界都有責任，因為我們是重要的產業鏈的“供應國”，而且我們有關鍵的領先技術，這兩者都不容許我們在能源政策上發生任何的問題。



卓榮泰指出，我們正朝穩定供電，而且充裕供電的路上走，至於當中如果有新的技術，我們當然願意跟世界合作。