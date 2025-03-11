傅崐萁率百名花蓮人高喊賴清德、卓榮泰下台

國民黨團總召傅崐萁率領100位花蓮鄉親及藍委王鴻薇等人召開記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，這次台積電赴美投資，讓台灣產業空洞化、人才外流、上下游產業完全出走，賴清德、“閣揆”卓榮泰只會抱外國大腿，犧牲全民權益，兩人已經不適任，應該切腹、下台。



傅崐萁表示，今年通過的總預算將近3兆元，這是歷史新高，但卓榮泰說這樣他無法執政，既然無法執政，就必須下台。



隨後傅崐萁率領現場100位花蓮民眾高喊“賴清德下台、卓榮泰下台、台灣加油、花蓮加油”。



美國總統特朗普和台積電董事長魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



卓榮泰今日針對今年度總預算覆議案赴“立法院”進行報告並備詢，傅崐萁就台積電赴美投資議題質詢卓榮泰。卓榮泰表示，對產業全球佈局採取樂觀的態度，但我們還是希望根留台灣。



質詢結束後，傅崐萁率領100位花蓮鄉親以及國民黨團書記長王鴻薇以及藍委許宇甄、黃仁、盧縣一、鄭天財到議場外召開記者會。