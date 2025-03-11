民進黨下鄉宣講總預算　民眾黨打貪腐反制

民眾黨團召開“民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨15日開啟下鄉宣講總預算案，為大罷免暖身，第一場在台中。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌11日表示，從今天開始將推出一系列民進黨政府貪腐浪費系列記者會，今天這場記者會只是開胃菜，民進黨不要以為頭過身就過，以為過往發生的弊案都不用給人民交代，全都用混的、用抹紅抹黑掩飾執政無能。



台灣民眾黨“立法院”黨團11日上午召開“民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌批評，“行政院”要下鄉宣講前，應該把民進黨政府過去幾年的貪腐浪費交代清楚，如前“勞動部長”許銘春將就安基金拿來拍沙龍照、個人寫真、辦演唱會，甚至砸下千萬製作影片，點閱卻率慘不忍睹，根本是浪費納稅人的錢。



黃國昌指出，根據“審計部”統計，2022至2024年，就安基金遭不當使用高達新台幣5174萬，除了移送檢調，民事及行政責任誰要負責？更進一步往前追，2020至2021年還有2050萬被濫用，經“審計部”認證，就安基金五年遭濫用高達7224萬。他痛批，民進黨政府濫花納稅錢毫不手軟，現在卻整天在哭窮？不要再演了！“勞動部長”洪申翰承諾過的追討計劃與進度在哪？



黃國昌說，體育署每年補助迷你足協上千萬，十多年來已累積補助7589萬，結果竟有拿小吃店收據報帳，卻發現小吃店根本沒有賣便當，更離譜的是，體育署查核報告能拖就拖、能混就混，直到拖了3個月後，才查出迷你足協8年應繳回1614萬7164元。我們政府很有錢，花納稅人錢不手軟。如此厚臉皮不作聲，是因為迷你足協後台很硬嗎？



黃國昌指出，民進黨政府貪腐浪費事蹟已是罄竹難書，如同端午節的肉粽是“好幾串”， 一旦民眾黨下鄉宣講，會把民進黨的臉打得很腫。



張啟楷表示，引起全民公憤的“農業部”“超思雞蛋”採購弊案，已被“監察院”、“審計部”、檢調單位認證立案調查，根據去年8月30日公布的“審計部”查核報告，粗估花費達9130萬元。2023年7月還繼續買，多浪費4億多元經費，一個錯誤決策，浪費人民高達5億2997萬血汗錢！