福島核災14周年　民團批藍要核電不顧核安

廢核行動平台召開“福島核災14周年 要核電不顧核安？”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）日本福島核災今天滿14周年，反核民團今天聯合召開記者會，呼籲“立法院”本會期的優先法案，應排審核安三法、核廢選址法，讓台灣的核電安全標準與先進國家對齊，先解決核廢料爭議，再談是否繼續使用核電。民團並提出3問要求在野的中國國民黨回答，包含為何只要核電不顧核安、是否支持修核安三法優於核電延役、是否支持核廢選址立法。



廢核行動平台今天召開“福島核災14周年 要核電不顧核安？”記者會，包括綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣、地球公民基金會副執行長黃靖庭、蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、媽媽氣候行動聯盟專案經理黃品涵、台灣綠黨中執委林俊杰、台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓、野姜花公民協會常務理事陳雪梨等人出席，眾人喊出“勿忘福島核災”、“反對核電延役”等口號。



崔愫欣表示，全球核能發電量逐年衰退，2023年全球核能發電占比僅9.1%，台灣2024年核能發電量占比則為4%，目前台灣僅存最後一座運轉中的機組核三廠2號機也將於今年5月除役，但“立法院”在野黨卻將於本會期推動核電延役修法，讓核電廠使用年限從40年延長為60年，並將“非核家園”改為“非碳家園”，對於核電廠老化、核廢料重啟等問題卻隻字不提。