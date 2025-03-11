綠委關切漲電價帶動通膨　卓榮泰：言之過早

卓榮泰(左)與郭智輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）爭取高雄市長提名的民進黨籍“立委”林岱樺涉及詐領助理費，遭檢方搜索約談後以新台幣100萬元交保。她今天質詢“行政院長”卓榮泰關心漲電價的問題表示，漲電價會帶來通貨膨漲，台灣的鋼鐵、石化受中國傾銷，若漲電價會雪上加霜。漲民生用電，通膨會更嚴重，民眾的痛苦指數更高，她要提醒這一點。



“經濟部長”郭智輝答覆說，關於外部傳聞台電要漲電價，不知道傳聞哪來，漲不漲電價是審議委員會開會決定，不是台電就可以決定要不要漲電價。“行政院長”卓榮泰說，舉債是台電可以決定，但是漲電價不是台電決定，是審議委員會，要不要調或是調那部分，還言之過早。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰以及“閣員”，進行今年度總預算案覆議案說明並詢答。



林岱樺首先就表態說，“我支持你們提出覆議案”，但一提到漲電價讓人民頭皮發麻，要以民眾福祉為最大出發點。若漲民生用電，不漲工業用電，用電最多是工業用電，這是劫貧濟富，馬上就要面臨電價審議委員會召開，是否要求台電相關體制調整，就能不漲價了嗎？



郭智輝表示，關於外部傳聞台電要漲電價，不知道傳聞哪來，漲不漲電價是審議委員會決定，不是台電就可以決定要不要漲電價。至於撥補台電新台幣1000億元，是要把台電運作情形做調整，可以少付利息，對台電經營財務情形調整，但是台電經營已經借了快上限了。



卓榮泰也說，撥補台電1000億元是健全台電財務，因為常年虧損達到4300億元，撥補可以彌補一些歸損，這樣況狀下可以推動營運，沒有1000億，虧損一樣存在，因為戰爭關係能源上漲。



林岱樺也詢問，沒有調整電價就無法健全台電體質嗎？卓榮泰說，舉債是台電可以決定，但是漲電價不是台電決定，是審議委員會，要不要調或是調那部分，還言之過早。