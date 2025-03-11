陳玉珍：軍費若GDP10%台灣什麼都甭做了

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月11日電（記者 楊騰凱）美國國防部政策次長被提名人柯伯吉認為台灣防衛支出應佔GDP的10%，約新台幣2.5兆元。中國國民黨籍“立委”陳玉珍表示，台灣一年總預算不過新台幣3兆元，如果把將近9成的預算都拿去向美國買武器，台灣什麼都不用做了，民進黨要想清楚。



柯伯吉日前出席聽證會時表示，台灣防衛預算應達GDP的10%，換算下來約新台幣2.5兆元。目前台灣防衛預算佔GDP約2.5%。



陳玉珍今日受訪時表示，柯伯吉說我們一年的“國防”預算要達到GDP的10%，台灣一年的GDP是新台幣25兆元左右，意思就是一年要花2.5兆到軍備上面，這樣才能達到美國的要求，我們一年總預算也不過新台幣3兆元，如果按照美國準國防部次長的要求，那我們什麼都不用做了。



陳玉珍指出，包括社會福利都不用做了，教育不用做了，所有交通建設都不必做了，3兆預算要花2.5兆買美國軍購，這才符合美國說的我們有展示自我保衛的決心，我們真的要拿總預算將近的9成的規模去向美國買武器嗎？



陳玉珍表示，民進黨是一個很會選舉，但不思如何好好施政的政黨，執政黨的目的應該執政，執政的目的就是應該把手上的資源拿來讓老百姓安居樂業，但在民進黨的思維當中，選舉永遠比執政重要，選舉永遠比幫老百姓創造幸福生活重要。