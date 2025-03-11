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許正雲掌工業區廠商聯合總會　籲官方挺企業
http://www.CRNTT.com   2025-03-11 15:44:51


工業區廠商聯合總會11日在高雄萬豪酒店舉行理事長曁理監事交接典禮。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄3月11日電（記者　蔣繼平）工業區廠商聯合總會11日在高雄舉辦理事長交接典禮，新任理事長許正雲走馬上任，“總統府”秘書長潘孟安、民進黨秘書長林右昌、民進黨籍高雄市長陳其邁等到場恭賀，現場也秀出賴清德、蕭美琴賀電。許正雲發表就職演說時提到土地、減碳都是新的一年挑戰，喊話政府幫忙。

　　工業區廠商聯合總會由台灣93個產業園區廠協會所組成，涵蓋會員廠商有1.5萬家。新任理事長許正雲為泰綺實業股份有限公司創辦人，公司位於高雄市大寮區，主要生產紙類、環保膠皮、PVC、PP、PET等印刷產品。許正雲同時也是高雄萬大產業園區廠協會理事長。

　　今天的理事長曁理監事交接典禮在高雄萬豪酒店舉行，由第9屆理事長賴博司交接給第10屆理事長許正雲，由“總統府”資政沈榮津主持監交，典禮約300人到場，席開30桌，“總統府”秘書長潘孟安、民進黨秘書長林右昌、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委許智傑等人到場祝賀。大螢幕也秀出賴清德、蕭美琴賀電。

　　工業區廠商聯合總會年營業額逾新台幣9兆，提供約70萬個就業機會。根據資料，2024年台灣生產總值（GDP）為新台幣25兆5498億元，其中產業聚落的總生產總值約佔全台總值的35.23%，顯示產業園區扮演經濟發展重要角色。

　　潘孟安代表賴清德致詞，肯定聯合總會為經濟成長的付出，期勉聯合總會在新任許理事長的帶領下，賡續在國際舞台上展現台灣的經貿實力。
 


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