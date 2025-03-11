又被問初選　潘孟安苦笑搖手說不敢來高雄

“總統府”秘書長潘孟安聽到高雄黨內初選話題連忙苦笑搖手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）工業區廠商聯合總會11日在高雄萬豪酒店舉行理事長曁理監事交接典禮，由第9屆理事長賴博司交接給第10屆理事長、泰綺實業公司創辦人許正雲。“總統府”秘書長潘孟安代表賴清德到場出席，被媒體上前堵訪問及是否投入高雄初選?潘孟安連忙搖手示意、面帶苦笑地說“這個扯太遠了，不敢來這邊的原因就是這邊會被捕風捉影。”



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，民進黨黨內初選有綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人表態爭取，由於唯一一名非新系的“正國會”派系的林岱樺涉入助理費案震撼政壇，綠營高雄初選檯面下廝殺激烈引發關注，外界也點名潘孟安、“內政部長”劉世芳等人都是隱藏名單。



工業區廠商聯合總會11日在高雄萬豪酒店舉行理事長曁理監事交接典禮，潘孟安也在出席名單。潘孟安步入會場時被媒體堵訪，潘孟安表示，今天賴清德沒辦法出席，由於廠商聯誼會也長期幫助政府很多，傳統產業的升級，交情很好，賴清德說一定要來，所以來祝福一下。



被問及會不會投入高雄市長初選?潘孟安一聽馬上苦笑著說“這個扯太遠了，不敢來這邊的原因就這裡會被捕風捉影。”因為潘說這是不敢來高雄跑行程的原因，旁人聽了都被逗笑。潘孟安還說“這個會過多的捕風捉影，下到高雄左營站就趕快跑了，這個太多聯想。”過程不斷搖手示意並步入會場。



潘孟安在典禮開始前，也與出席的陳其邁、許智傑等人打招呼話家常，互動過程相當自然。