退將收賴清德律函　民進黨：賴兩兒皆有服役

退將栗正傑收到賴清德律師函。(照片：栗正傑臉書) 民進黨發言人韓瑩。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）有關退役少將栗正傑指賴清德兒子未當兵一事，民進黨發言人韓瑩表示，此言論明顯悖離事實，賴清德兩位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，相關內容多所謬誤臆測，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散佈不實言論，民進黨將蒐證提告。



栗正傑說，民進黨賴清德主席委請律師要告他在中視“庶民大頭家”節目說他兒子在美國不回台當兵，是不實言論。



韓瑩也說，反觀近日部分藍營人士其本人或親屬赴美就學或任職也遭到質疑，我們不禁懷疑是否藍營就是永遠都用兩套標準，做不實的政治鬥爭，毫無是非可言？



日前栗正傑在政論節目中提到，賴清德的兒子躲在美國不回台灣當兵，栗正傑10日時收到賴清德的委任律師發函要求道歉。栗10日在臉書上PO出賴清德的委任律師黃帝穎發函。



栗正傑也在中視“庶民大頭家”節目上表示，他個人受到媒體輿論的報導，未經查證，直覺上認為賴清德的小孩在美國、沒有當兵，所以才會有相關言論，他也按照律師函要求，在節目上表示，自己日前所言與事實不符，特此誠心致歉。