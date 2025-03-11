罷免34：0綠完封　罷團批“中選會”幫兇

罷免團體“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢（右）、總幹事朱磊11日開記者會質疑中選會審查標準不一且不透明。（中評社） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）親藍高雄罷免團體“高雄雙罷劫”發起罷免綠委黃捷、許智傑行動，第一階段未達標、需補件，今天舉行記者會質疑剔除率太高，審查不透明、無法申訴，不能讓人心服口服，更酸罷藍委暢行無阻、罷綠委卻山川險阻，呼籲“中選會”不要淪為政黨幫兇，勿讓台灣民主淪為國際笑話。



藍綠互相發動罷免，迄今綠團罷藍委已有34案通過“中選會”第一階段審查，藍團罷綠委全數未通過，34：0形成巨大落差。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。“高雄雙罷劫”10日下午收到“中選會”的公文，確定罷免綠委黃捷及許智傑這兩案都未達提議門檻，有一次補件補件。



“中選會”公文顯示，黃捷選區選舉人總數31萬3653人，提議人數應為1%以上（3137人），罷免提議人數3296人，不合規定剔除604人，剔除後剩2692人，因此不足445人。



另外，許智傑選區選舉人總數29萬3502人，提議人數應為1%以上（2936人）；罷免提議人數3567人，不合規定剔除855人，剔除後剩2712人，因此不足224人。



“高雄雙罷劫”負責人徐尚賢上午在記者會表示，34件罷藍委案子暢行無阻，罷綠委案子卻是山川險阻，有夠夭壽。“中選會”應向社會大眾舉證說明、面對質疑，答覆問題，剔除得讓人心服口服。