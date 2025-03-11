民進黨15日起下鄉宣講　卓榮泰領軍

卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）民進黨3月15日啟動下鄉宣講，首場在台中市南屯區水安宮舉行。民進黨今天召開工作會議，台北市黨部執行長陳嘉行會後受訪說，雙北一定要辦千人場，主要是宣講政策、“立法院”狀況，以及總預算刪減各部會受到影響等。不過，現在罷免一階段連署過了，二階段大家又擔心能量不足、沒有議題，而且遍地開花，黨中央統一說明政策是好事。



“中選會”10日公布新增2件“立委”罷免案第一階段審議通過，目前共有34件“立委”罷免案，皆是泛藍“立委”，而藍軍罷免綠委第一階段都未通過，形成罷免藍綠34:0的局面。



據了解，民進黨預計在明日中常會後宣布將於15日展開“人民是頭家”政策說明會，首發共計有8個縣市，包括六都以及花蓮縣、新竹市，而台中是全台首場。據了解，“行政院長”卓榮泰8場都會參與，並會搭配不同的“部會”首長進行政策說明。



據指出，民進黨中午由組織部主任張志豪邀請縣市黨部執行長召開全台宣講會工作協調會議，相關規劃已完成最後階段，箭在弦上。



陳嘉行會後受訪表示，地方黨部協助找場地、硬體設備、人員動員、志工訓練等。他強調，雙北一定要辦千人場次，目前預計辦在室外，以戶外開講形式，類似四大公投模式。

