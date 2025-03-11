電價再漲？藍：錯誤能源政策不改還會虧

國民黨團召開“能源政策死不認錯？電價暴漲停不下來？”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月11日電（記者 楊騰凱）台“經濟部”3月下旬將召開電價審議委員會，外傳住宅、小商店用電可能調整，衝擊戶數超過1500萬戶。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會表示，政府一邊撥補台電，一邊漲電價，人民在民進黨執政下被剝了二次皮，錯誤的能源政策必須改，否則台電會繼續虧損下去。



“經濟部”即將於3月下旬召開電價審議會，外傳台電公司內部推演了三套劇本因應，最好的劇本是“行政院”對台電撥補的1000億元能在“立法院”獲得通過，這樣電價或許就不必調整；第二種劇本是調漲住宅、小商店用電，預估逾1500萬戶家庭及小商家全面受影響；第三種劇本是民生、產業用電均須調漲，但此舉很可能會引起業界反彈。



國民黨團今日召開“能源政策死不認錯？電價暴漲停不下來？”記者會，由黨團書記長王鴻薇主持，“立委”牛煦庭、黃健豪、楊瓊瓔出席。



王鴻薇表示，事實上不論政府是否撥補預算給台電，台電依舊會漲電價，2023年、2024年政府撥補給台電高達3000億元，但電價仍調漲四次，幅度共高達42%，一邊撥補，一邊漲電價，人民在民進黨執政下被剝了二次皮。但為何電價一直居高不下，節節攀升？並不是政府沒有彌補台電虧損，問題在於民進黨政府錯誤的能源政策。



王鴻薇表示，國民黨團主張“立刻改變錯誤的能源政策”，而不是一直從政府掏錢、剝人民的皮。