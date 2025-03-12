台義務役延至2年？蕭天流：恐怕男女皆兵

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）外傳美方要求台灣明年度“國防”預算要提高到GDP的5%，且義務役要從1年延長至2年，相當震撼。台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，民進黨執政下的台灣義務役期，因為美國敦促，2024年起從4個月延長至1年，有前例可循，美國總統特朗普多次點名台灣要增加軍費，需要名正言順，延長義務役期是合理管道，不無可能。



蕭天流指出，延長役期當然是為了緩解兵源吃緊，確保兵力維持，然而少子化問題嚴峻，役男人數持續下滑，即使役期延長至2年，也難以確保軍人量能，屆時恐怕連年輕女性都可能納入服役對象。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



近期傳出，美軍要求台灣將義務役期延長至2年，引發熱議，台軍方否認。美國國務院則回應，根據政策，“國務院不對私下溝通發表評論”，強調美國依然致力強化台灣的自衛能力，以因應其所面臨的威脅。外界揣測美方此說法是否代表台美已在溝通。



蕭天流分析表示，從國務院的回應可以看出，即使相關方針台官方不證實，但有關人等顯然已有對相關議題“私下”探詢，民進黨政府即是因美國的敦促，從2024年起將義務役期從4個月延長至1年，後續在美方要求下，進一步延長役期的可能性絕對存在。



蕭天流指出，要求台灣將義務役期從1年延長至2年，對美國有利可圖，特朗普政府近期不斷要求各國提高軍費支出，美國政府將對外的軍事合作視為一筆生意，台灣政府又格外配合，賴清德先前已喊出軍費支出比例要GDP 3%，美國更希望達到10%，也要名正言順，所以延長役期，增加從軍人力，軍費支出提高的名目就有了。



他指出，對台灣軍方而言，也是種解套，因為台灣的兵源確實嚴重不足，軍方對此相當頭大，在美國倡議下，順勢延長役期，能夠緩解軍力吃緊問題。