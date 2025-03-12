江和樹：民眾黨敵友清晰　綠白已無合作空間

民眾黨台中市黨部主委、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式3月10日功德圓滿。民眾黨中央委員、台中市黨部主委、台中市議員江和樹接受中評社訪問表示，柯文哲受到司法迫害，連送父親最後一程都無法完全參與，其哀慟的身影，讓小草們印象深刻，也同仇敵愾，大家都知道是誰讓柯落得如此境地，敵我清晰，綠白基本上已沒有合作的空間。



柯文哲10日戒護出席父親告別式，只待短短1個半小時就被送回台北看守所，妻子陳佩琪在柯文哲結束戒護奔喪被送上囚車的一刻，聲嘶力竭淚喊“政治介入司法、司法迫害人權”，場面相當哀戚。



江和樹表示，柯父告別式的那些畫面，勢必深植人心，會讓在野陣營關係更加緊密，合作更為密切，從告別式來訪的政壇要角表現來看，國民黨籍“立法院長”韓國瑜從頭待到尾，我們看在眼裡很有情有義。另外，馬英九身為藍營代表人物，在關鍵時刻遞出橄欖枝，有相當的指標效果，在治喪期間，藍營包括台中市長盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣等都有前來弔唁，更加確立藍白合作的關係。



江和樹認為，民進黨雖然有設法藉由弔唁柯父，緩和與民眾黨之間的糾葛，但整個過程中，誠意不足，民進黨主席賴清德治喪期間從沒有現身，告別式當天硬要送花籃過來，明明深知柯家人反感，卻仍耍手段刺激，柯家人沒有將花籃擺出來，後續還要大作文章，令人不齒！



江和樹說，民進黨的相關操作，小草們都歷歷在目，我們也很禮遇陳水扁、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，但對於始作俑者，也就是掌握黨及行政機器的賴清德，民眾黨絕無法諒解。換言之，綠白關係並未隨著柯爸功德圓滿，而有所緩和，反而我們看到民進黨仍不放過任何可以政治操作的機會，綠白基本上已沒有合作的空間。



江和樹提到，民眾黨未來會加強與國民黨的合作，從今年的大罷免潮開始，白營會助藍營反罷免，接著2026年的九合一選舉也會設法合作，他也呼籲國民黨要認清事實，藍白唯有合，才有辦法拉下民進黨，希望2026地方選舉合作空間，藍營方面要釋出誠意，建立藍白互信，才有機會在2028大選扳回一城。

