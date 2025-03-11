美退WHO還能助台返WHA？台方稱推案不變

台“外交部國際組織司司長”孫儉元。(照片截自台“外交部”直播畫面） 中評社台北3月11日電／美國將退出世界衛生組織（WHO），是否影響台灣參與世衛大會（WHA）？台“外交部國際組織司司長”孫儉元11日表示，距離美國退出還有一段緩衝期，目前看來美國對台灣國際參與的支持沒有改變，這是非常正面的訊號。“外交部”將密切關注並盡快與特朗普團隊溝通，相信5月台灣在WHA的推案可延續以往力道。



美國總統特朗普上任後宣布將退出WHO，聯合國日前也證實，已於1月22日收到美國要求退出WHO的信函，將從2026年1月22日起生效。



台灣“外交部”今天舉行例行記者會，由於美國過去在WHO會議中積極挺台，外界擔心美國退出後，台灣將失去重要的支持力量，媒體也關切是否會影響台灣今年推動參與WHA的進度？



《中時新聞網》報導，“外交部國際組織司司長”孫儉元會後受訪表示，目前距離美國正式退出還有將近1年的緩衝期，“國組司”密切關注，駐處與在日內瓦的同事也持續觀察，以掌握美方未來參與WHO經費資源與人力分配的變化。



外界擔心特朗普政府上任後，是否改變對台灣參與國際的支持？



孫儉元以WHO今年2月3日至2月11日舉行的第156屆執委會議為例，美方在會中兩次發言都直接與台灣有關，不僅重申支持台灣參與WHO及WHA，並且駁斥大陸對聯大第2758號決議的謬論。



美國在台協會（AIT）與國務院國際組織事務局，當時也陸續在社群上轉傳美方在會中發言的相關內容；美國在美日峰會以及美日韓三國外長會議的會後聲明中，也重申支持台灣參與國際，孫儉元認為，這些都是非常強而有力的正面訊號。



他強調，目前來看，特朗普政府對台灣國際參與的支持並未改變，助台的力道也沒有改變和減弱，因此“外交部”樂觀看待今年5月在WHA的推案，應該能延續以往力道。



由於特朗普政府負責國際組織事務的相關人事尚未完全到位，孫儉元表示，“外交部”會持續關注，也希望能盡快和特朗普團隊銜接，以針對推案主題等進行規畫及討論。