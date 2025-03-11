台人瘋境外旅遊　支出首破兆逾境內2倍

2025年農曆過年時，桃園機場出境大廳湧現人潮。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電／台“交通部”觀光署公布2024年民眾到海外旅遊計1684萬9683人次，台灣境內住宿5986萬8000人次。學者推估，去年度民眾海外旅遊總支出新台幣1.19兆，首破兆元門檻，並且是台灣境內總支出4646億元的2倍以上。副署長黃荷婷表示，官方數據還沒出爐，會持續努力提升台灣觀光品牌和旅遊品質，吸引民眾及國際客旅遊。



據觀光署統計，民眾境內旅遊方面，疫前2019年住宿5158.2萬人次，總次數1.69億，總支出3927億元；2023年住宿6383.4萬人次，境內旅遊總次數2.06億，總支出4954億元；去年住宿5986.8萬人次，其餘數字尚未公布。



民眾海外旅遊方面，2019年1710萬人次，總支出8175億元；2023年1179.5萬旅次，7134億元；2024年1684.9萬人次，其餘數字尚未公布。



根據台媒報導，靜宜大學觀光事業系教授黃正聰表示，台灣境內住宿人次佔總旅次比例歷年都差不多，因此以住宿人次成長幅度推估，2024年總支出約4646億元；另依出境人次成長幅度推估，2024年出境旅遊總支出約1兆191億元，可能是首次破兆、創歷年新高。



黃正聰分析，去年海外旅次旺盛，台灣僅小幅減少，顯示經濟狀況不錯，錢多者到海外，錢沒那麼多的也能本島旅行；旅遊動能不錯加上機票等旅遊成本提升，二者總支出高達1兆4837億元，創歷年新高。



對於海外與島內旅遊總支出差距2倍以上，黃正聰預估，今年旅遊熱度預估會繼續維持，總支出差距也是。



對此，黃荷婷表示，官方統計數字尚未出爐，不過海外旅遊支出含機票費用，島內支出則不含交通成本，必然會有差距。疫情之後，民眾到海外踴躍，觀光署也努力提升島內旅遊品質，並打造觀光品牌、由駐外單位精準行銷，積極吸引國際客，目前來台人次也穩定回溫，以提升台灣觀光收入。