台積投資美國花掉3成外匯儲備　趙少康轟賴

台積電赴美投資千億美元，趙少康批賴政府已徹底賣台。（照片：趙少康臉書） 中評社台北3月11日電／台積電日前宣布將對美國加碼投資千億美元。對此，前中廣董事長趙少康10日在臉書發文質疑，台積電將高階核心技術、研發中心移轉美國有無先獲政府同意，“魏哲家是不是應該抓起來”。11日繼續在臉書發文批評，台積電對美總投資達1650億美元，佔台灣GDP近20%，也會用光累積幾十年的5700億美元外匯儲備的30%，“賴政府”把“中華民國”在台灣75年努力的家底一次掏空。



趙少康指出，元月份通過2025年的“中央政府”總預算，歲出接近三兆新台幣（不到1000億美金），其中被在野黨刪減了約2000億新台幣（約60多億美金）亂編的旅費、訓練費……等雜費，“賴政府”就哭喊“造成機關難維持運作”等莫名其妙誇張的說法，一定要透過覆議、罷免等方式爭回來。



趙少康表示，同時台積電對美國總投資額達到1650億美元，佔台灣GDP近20%，也會用光累積幾十年的5700億美元外匯儲備的30%，共要設6座晶片廠、2座高階封裝測試廠，又把全世界最高端的科技製程2奈米及1.6奈米移往美國，同時將台積電的研發中心也移過去！這樣台灣不只尖端科技被掏空，最龐大的人才、資金、稅金及消費都被送給美國！



趙少康說，未來沒有辦法在台灣設立新廠，高雄、台南、嘉義、苗栗……那些預先投資、準備新建家園的人立即被套牢，未來高階的科技、管理人才和他們的家庭都將遷往美國，新竹、中科、南科那些欣欣向榮的地區都肯定要被扼殺，更不要說它還必然會帶走周邊的供應鏈。



趙少康表示，“賴政府”已徹底賣台，把“中華民國”在台灣75年努力的家底一次掏空，但卻輕描淡寫、毫不在意，賴倫斯基是不是應該要對怎麼面對、怎麼因應、怎麼補救將來的困局，給老百姓一個完整的説法？