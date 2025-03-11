柯家把蔡英文花籃放首位　鄭麗文：氣賴清德

柯承發10日上午舉行告別式，蔡英文致贈的追思花籃“福德全備”，被柯家人放在門口最顯眼處。（中評社 資料照) 中評社台北3月11日電／台灣民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發10日上午舉行告別式，各界送的追思花籃非常多，其中放在景行廳門口最顯眼處的便是由蔡英文所致贈的追思“福德全備”花籃。對此，中國國民黨籍前“立委”鄭麗文11日表示，除了柯家跟蔡的關係不錯之外，另一方面也是想藉此事氣賴清德、出一口氣，這是柯家可以抵抗的方法之一。



柯承發於2月17日逝世，昨在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，藍綠白大咖紛紛前往致意，現場也擺放許多政治人物致贈的花籃，其中陳水扁致贈的花籃上寫道“由衷感念，柯爸爸在陳水扁落難回家，多次南下關懷備至，敬請柯爸爸在天之靈安息”；蔡英文致贈的花籃則寫下“福德全備”。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文今天在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，柯文哲第一次參選台北市長時，與新潮流密切很合作，不過當選後便徹底跟新潮流翻臉，因此在2024大選時，柯文哲與賴清德的火光四射，反觀柯與蔡英文的關係並不差，蔡在柯尋求連任時一心一意要繼續支持，但姚文智堅持參選到底，導致民進黨再度大敗，而柯險勝的局面。



鄭麗文認為，柯家將蔡英文所致贈的花籃放在顯眼處，代表還是存在很多情誼。另外，鄭認為柯家也是希望藉由這個方式氣賴清德、出一口氣，因柯家如今已經如此卑微，這是唯一想到可以抵抗的方法之一了。

