沒預算能下鄉宣講？卓榮泰：自掏腰包

卓榮泰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰11日赴“立法院”，針對總預算覆議案進行報告並備詢。中國國民黨籍“立委”洪孟楷詢問卓榮泰，民進黨中央將規劃下鄉宣講的政策說明會，卓都會出席。如果政府沒有足夠預算可用，這些宣講的費用誰買單？卓回說，“行政院”已沒有這個經費，至於他個人參加非公務活動，會有分寸，必要時會自己掏腰包支付相關費用。



民進黨預計在12日中常會後宣布將於15日展開“人民是頭家”政策說明會，首發共計有8個縣市，包括六都以及花蓮縣、新竹市，而台中是全台首場。據瞭解，“行政院長”卓榮泰8場都會參與，並會搭配不同的“部會”首長進行政策說明。



“立法院”今天舉行全院委員會，處理政府總預算案覆議案，卓榮泰率“內閣”官員備詢。



洪孟楷質詢時提及，民進黨舉辦的下鄉政策宣講活動，卓榮泰帶著“部會”首長一起下鄉宣講，這些預算都不會用到政府總預算支出嗎？宣講是誰要花錢？



卓榮泰說，他不應該在這場合談黨務，但有適當時機和邀請他會出席，如果需要政策說明，“部會”首長大概需要一起。



洪孟楷追問，卓榮泰和“部會”首長的出席，負責維護秩序的警務同仁增加的開銷支出，該誰出錢？誰要買單？卓榮泰強調，參加非公務活動，我們自有分寸，公私分明。



洪孟楷追問，所以你要自己掏腰包？卓榮泰回說，如果有需要的話，他會自己掏腰包，視參加的活動是什麼性質。