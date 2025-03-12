台傳產心聲　董正宗：缺電缺人、莫獨尊科技

富帥企業股份有限公司董事長、工業區廠商聯合總會副理事長董正宗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月12日電（記者 蔣繼平）針對台灣傳產發展困境，工業區廠商聯合總會副理事長、富帥企業股份有限公司董事長董正宗接受中評社訪問表示，受到貿易戰後大陸傾銷，傳產遇到庫存太多及轉型較慢的問題，比較辛苦，但仍正向看待會好轉，但也希望政府重視傳產，不能全靠高科技產業，這是許多會員的心聲，缺電、人才被高科技拉走也是未來考驗。



工業區廠商聯合總會由台灣93個產業園區廠協會所組成，涵蓋會員廠商有1.5萬家，11日在高雄萬豪酒店舉行理事長曁理監事交接典禮。工業區廠商聯合總會年營業額逾新台幣9兆，提供約70萬個就業機會。根據資料，2024年台灣生產總值（GDP）為新台幣25兆5498億元，其中產業聚落的總生產總值約佔全台總值的35.23%，顯示產業園區扮演經濟發展重要角色。



董正宗是富帥企業股份有限公司董事長，公司位於南投市，主要涵蓋編織面料的生產以及OEM/ODM軌道片簾、捲簾、直立簾和壁紙。董正宗曾任南投縣南崗工業區廠商協進會理事長，目前擔任工業區廠商聯合總會副理事長。



針對傳統產業的發展與挑戰，董正宗表示，台灣疫情期間控制不錯，當時訂單都往台灣跑，後來疫情慢慢解封，遇到庫存太多問題，加上傳產因為轉型比較慢一點，所以大家比較辛苦，但是慢慢就會好轉一些，目前就是朝淨零碳排、深度節能方面進行，總會的角色就是來協助廠商。



高雄螺絲產業去年面臨產業寒冬，董正宗表示，主因是大陸傾銷太嚴重，比如說早期有問題的是紡織、機械、工具機、石化，再來是腳踏車、運動器材，這一些都是前面比較好，然後就衰退。他續指，中美貿易戰後大陸開始大量傾銷，包括很多電動車的電池、太陽能板等各方面產業都會受到影響。



螺絲產業與鋼鐵材料有關，董正宗表示，大陸鋼鐵每公斤新台幣20元、台灣鋼鐵就要新台幣30元，台灣買的材料就是比較高，再加工出口的話就會受到影響。



董正宗表示，希望政府也可以支持傳統產業，不能全部傾向高科技業、半導體業這樣子，這是工業區廠商聯合總會一般會員的心聲。



適逢311反核議題再度受到討論，產業是否會擔心缺電的問題？董正宗表示，還是希望電價能控制，不然成本還是持續增加，當然缺電大家都很擔心，尤其高科技一直持續在設廠的話，用電是產業所需要的，希望政府能夠幫助。



是否憂心傳統產業人才被高科技拉走？董正宗表示，多少都會，這部分還是希望政府多多協助。