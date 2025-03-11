下鄉宣講力拚大罷免？林右昌：兩回事

林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌今天出席小英之友會“春之宴”活動。對於過年前是否拜訪蔡英文尋求新北市長提名支持，他受訪表示，他從2009年開始就與蔡英文是長官、部屬關係。年前拜訪蔡英文請安、拜年，我們有很多可以聊，你提到的不是聊的內容，在此時此刻台灣當頭大家要思考為“國家”做什麼，儘量不要談到個人。



至於15日啟動的下鄉宣講是否為大罷免添材火？林右昌表示，要貼標籤當然是在野黨會做的事情，要下鄉宣講是因為去年開始，擴權、濫權的法案、違“憲法”案通過。這個會期總預算也被大刪減，讓“國家”運作困難。監察、司法部門都受影響，這點要對大眾說明，“宣講跟罷免沒關係，不要混為一談”。



小英之友會總會長顏志發每年都會舉行“春之宴”餐會，蔡英文往年都會參加，今天也在晶華飯店舉行，但沒有對外公開。據了解，蔡英文今天也有出席。



媒體詢問今天怎麼會出席英系的小英之友會活動，林右昌說，顏志發資政與他是將近20年老朋友，顏是瑞芳人，他媽媽也是瑞芳人，每一年都會參加。



過年前拜訪蔡英文，是否尋求支持新北市長？林右昌表示，你提到得不是聊的內容，在此時此刻台灣當頭大家要思考為“國家”做什麼，儘量不要談到個人。



是否聊到台東縣長佈局？他也說，談的很廣泛，就一起交換意見。



但最近積極跑新北，是否大罷免之後要請辭秘書長投入初選？林右昌表示，此時此刻不要談個人未來，此時面對內外挑戰很多，要思考大家可以為台灣做什麼。



針對藍白合作，總預算覆議案明天應該會遭到否決，林右昌表示，總預算大家看的很明白，惡刪、凍結大家覺得很不可思議，這對“國家”施政有重大影響。不只是個別政黨的攻防，會影響每位老百性。不像在野黨說的刪除一點還可以運作。當台灣經濟規模越大，越需要財政支持，就像一部車子車子越大，油料會多，車子要加速前進，更要把油門踩下去，需要更多預算支持“國家”基礎預算。



