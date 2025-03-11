紀念蔣宋美齡118誕辰　雷倩揭溫馨小故事

婦聯會主委雷倩主持紀念禮拜。（婦聯會提供） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中華婦女聯合會11日紀念創會主任委員蔣宋美齡女士118誕辰，在美齡樓大禮堂舉行紀念禮拜。婦聯會主委雷倩提到，蔣宋美齡謙虛為懷，許多人曾獻議為她寫傳記，但都被她拒絕。因此前年婦聯會出版了“佳美的腳蹤：蔣夫人與她的時代”，紀錄她的人生。



這場紀念禮拜現場裝飾純淨百合花，包括蔣宋美齡親屬、婦聯會常委、委員，蔣夫人創辦的華興、振興等機構以及士林官邸代表，約300人參加，一同懷念蔣宋美齡。紀念禮拜由雷倩主持，常委秦舜英讀經，牧師李耀斌證道，牧師曾紀鴻祝福，宇宙光傳愛小詩班及雙連幼兒園小豆芽詩班聯合獻詩，台北愛樂管弦樂團小提琴獻樂。



雷倩在會中提到，蔣夫人於北伐戰後成立遺族學校，並在抗戰時成立戰時兒童保育會，救助苦難同胞，並教養難童成為國家未來的領袖﹔來台後，結合基督徒姐妹成立中華婦女祈禱會為“國家”禱告，創辦婦聯會、振興醫院、華興育幼院、華興學校、“中華民國”婦聯聽覺健康社會福利基金會、“中華民國”婦聯社會福利基金會等，推動各項慈惠事業，關懷弱勢，濟助貧苦無依。



雷倩也說，蔣夫人謙虛為懷，許多人曾獻議為她寫傳記，都被她拒絕。因此前年婦聯會出版了“佳美的腳蹤：蔣夫人與她的時代”，以她生命歷程從出生、成長、婚姻與報國、她的家她的國、號召女力為母則強，及“故國”與寶島為綱要，彙集國史、各方資料及照片成集，記錄她的人生。



李耀斌則以“公義的神”證道宣講上帝的公義。這七年來，婦聯會雖然遭受迫害，但婦聯會仍然繼續奮鬥，努力不懈的幫助弱勢。雷倩對此強調，相信上帝的引導保守必不徒然，未來必更努力認真繼續公益工作。



活動最後眾人同唱蔣宋美齡喜愛的詩歌“莫把我棄”，當救主宣召，莫把我棄掉，最後曾紀鴻會督祝福禱告。紀念禮拜歷一個多小時結束。