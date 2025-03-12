中評觀察：歐美爭相淘金　台能源政策打擺子

在AIT表態後，卓榮泰對核能的說明顯轉變。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（評論員 林淑玲）民進黨曾以“2025非核家園”掛帥，強力反核；美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受《自由時報》專訪突然大推核能，台官方出現正面回應，氛圍詭譎。從歐洲商來台推綠能，再到AIT跳到第一線說核能的好。歐美爭相來台淘金，台灣能源政策就像打擺子，這回又要流出大筆白花花鈔票？



谷立言在綠媒專訪推核能，有幾點講得相當露骨，一，他提到放眼全世界，包括美國和日本在內的國家都有復甦使用核能狀況。二，台灣有資源限制，土地、水和能源可能缺少的狀況，這也是為何台積電選擇到日本與德國投資的原因。三，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。



谷立言還透露，“AIT非常積極與在台灣的公司和政府機關討論，表達美國在這方面能夠對台灣提供的協助，這是相當令人期待未來合作的計劃。”



谷立言的說法有跡可循，美國總統特朗普今年初一上台就完全翻轉美國能源政策，宣示廢除前任拜登政府的“綠色新政”（Green New Deal），棄綠能，重新擁抱核能，還曾痛批風力發電如同垃圾，使美國核能企業重新抬頭，股價噴飛。沒多久，AIT就在台灣大力宣傳核電的好，遊說台灣官方重新使用核能。



就在2月初，台“經濟部長”郭智輝被問到特朗普支持核能，台灣會不會跟進時，還強調台灣有自己的政策會走自己的路。“行政院長”卓榮泰昨天說法就變成“如果有新的核能技術，我們當然願意來跟世界做合作。”