蕭明仁：綠不願開放兩岸觀光　業者無奈悲觀

台灣觀光產業發展總會總會長蕭明仁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）台籍全國人大代表陳雲英呼籲民進黨政府應順從台灣多數民意，恢復讓福建和上海團客赴台旅遊。台灣觀光產業發展總會總會長蕭明仁接受中評社訪問表示，業者該說的都說過了，該做的也做了，但民進黨政府就是不願意開放兩岸觀光旅遊，讓台灣多數業者都感到相當無奈悲觀。



大陸文旅部宣布開放上海和福建的團可以來台旅遊，大陸旅行業盼組團先來台灣踩線，陸委會卻堅持要先經由“小兩會”（海基會與海協會）協商才放行。陳雲英日前在大陸兩會後回應記者提問時表示，上海加上福建的經濟體量達12兆人民幣，如果這兩地陸客能夠赴台，對台灣的觀光旅遊業是一大利多，呼籲民進黨政府順從民意請求，台灣相關產業也應該向民進黨政府持續反應意見。



對此，蕭明仁相當無奈地指出，業者畢竟還是只能配合台官方政策跟著走，業者就算有意見，老實說也沒什麼作用，因為業者該說的早都說過了，該做的也都做了，但民進黨政府至今就是不願意開放兩岸觀光旅遊，如果民進黨政府還聽得進業者的心聲，兩岸觀光旅遊也不會搞成現在這個樣子。



他強調，站在業者的立場，當然希望兩岸觀光旅遊市場能夠恢復到以往的榮景，不要受到政治因素干擾，但政府的決策和想法還是最關鍵的影響因素，政府不願意開放，業者再怎麼努力也沒用，所以現在台灣旅遊業者對開放兩岸觀光都抱持相當悲觀的心態。



蕭明仁，在旅遊產業數十年，創業經營旅行社和租車公司，現為台灣觀光產業發展總會總會長、中華兩岸合作促進會理事長、租車業者品質保障協會理事長、旅行業品質保障協會副理事長、新北市旅行商業同業公會名譽理事長。

