趙建民：台付費換不到美承諾　應思考兩岸了

前陸委會副主委、文化大學教授趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）台積電加碼投資美國1000億美元，美國國防部次長提名人柯伯吉日前主張台灣軍費應接近GDP 10%（目前2.45%）。面對美方不斷對台施加壓力，前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長趙建民向中評社表示，過往蔡英文在台海安全上，用民主價值議題和美國掛鉤，但賴清德面對的美國總統是特朗普，以利益導向，並不在意這一塊。



趙建民說，也就是支撐台美關係的支柱已不在，所以執政者是不是要重新尋找兩岸關係的突破口，替自己在安全問題上尋求答案，現在是個轉機，因為看起來美國並沒有要幫台灣找答案，譬如台積電赴美加大投資、設廠，是讓美國更安全，並沒有考慮台灣的安全。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心，引發討論。



美國國防部次長提名人柯伯吉4日在美國聯邦參議院軍事委員會人事聽證會也強調，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%（目前2.45%）。特朗普上任後對台的壓力明顯提升。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，民進黨執政走的路線比較極端，一面倒向美國，另一方面是去中華文化，所以在面對特朗普主政下的美國，就會面對許多挑戰，因特朗普走經濟的民族主義，要求什麼都要對美國有利，且不願意做全球政治和經濟的領導，強調利己而不是互利，在這情況下，台積電赴美加碼投資是別無選擇，也非台積電單方的決定，背後肯定有“賴政府”的支持和承諾。



趙建民說，“賴政府”似乎在想辦法，包括在經濟上討好特朗普，軍事上的對美採購也是主動提高金額，雖有可能符合特朗普的胃口，但一切都是利益導向下，可能有兩個危機，一個是台灣製造的晶片出口到美國仍舊被加重稅，因為目前特朗普在台積電宣布加碼投資美國下，並沒有承諾不對台灣出口美國的晶片加稅，假如關稅照加，是會對台灣整個半導體業產生巨大影響。

