中評關注：抗中對戰疑美　綠為大罷免升溫

柯建銘號召大罷免，而傅崐萁成為民進黨鎖定罷免的焦點之一。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨15日將啟動下鄉宣講，首場由“行政院長”卓榮泰出馬，在大罷免熱區台中市登場。綠下鄉宣講主要聚焦六都及新竹市、花蓮縣，表面上是要說明總預算被刪、凍之後難處，其實就是要催化大罷免。觀察最近藍綠攻防，綠鎖定國民黨黨團總召傅崐萁，藍則咬住不分區綠委沈伯洋，“抗中牌對上疑美論”，是目前大罷免主軸。



全台罷免行動遍地開花，如今有34名藍委連署通過第一階段，罷綠委目前仍掛零。雖然民進黨強調發起罷免是民間團體，但仍在第二階段罷免連署發起時下鄉宣講，民進黨雖強調是兩回事，但時間點這麼巧合，就是為了第二階段連署加溫。



只是民進黨政府一方面說總預算遭刪減，卻還有預算下鄉宣講，且宣講是“行政院長”卓榮泰領軍，難免被質疑公器私用。民進黨六都之外還鎖定新竹市與花蓮縣舉行宣講，其實都是經過盤算。



高雄市、台南市目前都是綠委，綠營並沒有罷免對象，但可透過活動催出戶籍在南部的綠營支持者出來連署。宣講首站選擇台中市，就是針對台中市長盧秀燕而來，若能把盧系台中“立委”罷免掉幾個，就能重挫盧氣勢。而壓軸場是新北市，一方面可能是針對中國國民黨“立委”葉元之是罷免焦點；另一方面，則是秘書長林右昌有意爭取新北市長提名，壓軸有可以拉拉自己的氣勢。



六都之外聚焦在新竹市與花蓮縣。新竹市是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘地盤，柯號召大罷免，下令新竹市黨部親自幫忙收連署書，且目前請假新竹市長高虹安與國民黨“立委”鄭正鈐罷免領銜人都是戴振耀，是柯子弟兵，新竹市也是罷免指標之一。

