反分裂國家法20周年　勞動黨談六大體現

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／今年3月14日是中國大陸出台《反分裂國家法》20年的日子，對此，兩岸和平發展論壇、勞動黨11日發表聯合聲明指出，2005年《反分裂國家法》通過引發世人關注，然眾所周知這是中國大陸鑑於以民進黨“台獨”為主要的分裂勢力活動和外部勢力干涉而出訂立的法案，其目的旨在反對和遏制“台獨”分裂。



兩岸和平發展論壇、勞動黨表示，從《反分裂國家法》通過後20年的法律實踐歷程來看，可視為是中國大陸為推動兩岸和平統一的重要配套，其性質屬於國家層次的自我防衞手段，以應對外來干涉和維護國家領土主權完整。美國西方帝國主義勢力長期以來謀圖掏空一個中國原則，“台獨”分離主義者則用“新兩國論”來包裝，皆不願正面挑戰該法第8條的紅線，也說明了其法律權威性起到了維護海峽兩岸和平現狀，不致受到外來干涉者和分離主義者破壞的作用。



兩岸和平發展論壇、勞動黨指出，《反分裂國家法》通過後，期間經歷了馬英九時期的兩岸大交流，開啟兩岸關係和平發展的新局面，兩岸所簽訂的ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》至今還在，連民進黨也不願廢棄，這也是見諸該法第6條的規定中，這在當前反對分裂活動，推動兩岸交流，結束兩岸對立，化解民族內部矛盾，實現國家統一，共同推動中華民族走向復興具有現實性。



兩岸和平發展論壇、勞動黨表示，當前台海對峙狀態本質上是上世紀四十年代中國內戰歷史的延長，至今海峽兩岸都是以包括對方作為完整的一個中國的法律體制，亦即國家統一不是領土主權的再造，而和平統一的重要一步在於結束兩岸的相互對立。這衹有通過兩岸彼此善意的政治對話才能邁出一步，同時體現於《反分裂國家法》的規定之中。



兩岸和平發展論壇、勞動黨認為，《反分裂國家法》對台灣基層民眾的影響，主要體現為至少以下六個方面：



一、 保障台海和平穩定，避免戰爭衝突。該法明確大陸堅持“和平統一”大方向，非和平手段僅限於三種極端情況，最大限度避免台海衝突。戰爭對於普通民眾而言是最具破壞性的風險，而這部法律確保了大陸在面對“台獨”挑釁時仍優先推動和平解決，維護台灣民眾的安全。