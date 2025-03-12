趙少康提4大咖選藍黨魁　韓國瑜為何不行？

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／中國國民黨主席將於今年改選，中廣前董事長趙少康11日點名，國民黨籍“立法院長”韓國瑜很適合選黨主席，“總統”可以，“立法院長”為什麼不行？此外，他同時點名國民黨籍台中市長盧秀燕、“立院”黨團總召傅崐萁及“立委”謝龍介。



國民黨主席朱立倫任期到今年10月止，黨魁選戰將在今年開打。中廣前董事長趙少康曾批評國民黨在罷免戰的表現太弱，被視為有可能挑戰朱立倫的黨主席寶座。



根據《鏡週刊》11日報導，由於藍營在罷免綠委一階段連署全軍覆沒，導致國民黨主席朱立倫的領導力再次被黨內質疑，有支持者甚至痛罵“乾脆罷免朱”。此外，消息傳出，藍營內部力挺盧秀燕參選黨主席聲浪再起，並和戰鬥藍等人馬互有默契，不排除拱盧或共推代理人挑戰朱。



根據台媒報導，趙少康11日接受媒體聯訪時表示，黨主席沒什麼好罷免，且也快要改選，“那就看誰出來選”。他指出，國民黨內適合選黨主席的人很多，如韓國瑜就很適合，“總統”都可以當黨主席，“立法院長”為什麼不行？例如2005年，前“立法院長”任王金平就曾與時任台北市長的馬英九競選過國民黨主席。



除了韓國瑜，趙少康還提到，盧秀燕很適合選國民黨主席。此外，傅崐萁、謝龍介也都不錯。他強調，比自己適合的人很多、自己為何一定要出來，“真的不需要我”。



不過《“立法院”組織法》在2016年修法後已規定，“立法院院長”、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持“立法院”秩序，處理議事”。