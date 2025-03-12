卓榮泰報告財劃法覆議案　僅3綠委在場聆聽

卓榮泰針對《財劃法》覆議案進行報告。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰今日針對《財政收支劃分法》覆議案赴“立法院”進行報告並備詢。民進黨共有51席“立委”，但卓榮泰報告時，台下僅有三席“立委”在聆聽，分別是民進黨籍“立委”陳培瑜、郭國文與鍾佳濱。卓榮泰報告完畢後，僅有的三席綠委也未鼓掌。



至於藍委方面，國民黨團總召傅崐萁、藍委許宇甄、藍委翁曉玲在報告時也在台下讀資料，三人是排定首先質詢的“立委”，三人將採聯合質詢。另外藍委陳玉珍也在台下聽取報告。



藍白上會期聯手於“立院”三讀通過《財政收支劃分法》修法，增加地方政府可支配的稅款，今年度總預算約為3兆元，依據新版財劃法，“行政院”將多釋出約新台幣3700多億元統籌分配稅款給地方運用。



卓榮泰先前已提出“立法院”改革相關法案”、“《憲法訴訟法》”、“《公職人員選舉罷免法》”三項覆議案，均遭藍白聯手否決。這次再度對“2025年總預算案”、“《財政收支劃分法》”提出覆議。卓榮泰自上任以來已提五項覆議案，成為台灣歷史上提最多覆議案的“閣揆”。



卓榮泰今日報告時表示，財劃法應該是一部財政“憲法”，本次修法地方自有財源大幅增加，卻未檢討“行政院”與地方政府的事權分配，影響很廣泛，很不合理，很難維持預算秩序，有窒礙難行之處。我們如果執行，將與“憲法”背道而馳，財劃法修正應該審慎規劃，讓分配機制完整。



卓榮泰指出，財劃法修法確實有窒礙難行之處，所以“行政院”提出覆議案，希望可以再次審議法案內容。