藍委戳破預算不足說法　“部長”們打臉卓榮泰

國民黨團總召傅崐萁（右）質詢卓榮泰（左），用數字直接打臉總預算爭議。（摘自“國會”頻道） 中評社台北3月12日電／中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁昨日在“立法院”總質詢將各“部會”首長叫上台，大多數“部長”都坦承預算比去年多10%以上。粉專“不演了新聞台”轉發傅崐萁質詢影片，直呼：這質詢真的太屌了！事前設想，跟臨場執行都無懈可擊。只見傅崐萁的影片說明寫到：真相炸鍋！“內閣”公開打臉卓榮泰“院長”，承認所有部會今年預算都“大幅增加”！



“立法院”三讀通過的2025總預算案，歲出預算新台幣2.9兆元，創歷史新高，民進黨卻指控藍白癱瘓政府，15日起要下鄉宣講總預算遭“立法院”刪、凍。



根據《中時新聞網》報導，傅崐萁問“國防部長”顧立雄，2025年的核列數新台幣4710億，去年的核列數4340億，防務預算增加了多少億？顧立雄回：400多億！傅質詢，年度預算比去年多了9個百分點，有沒有窒礙難行？“國防部”不夠用？沒關係！可以向本院來申請，不管是追、加、減也好，都可以申請。



“外交部長”林佳龍提到，原編列是319億，現在是刪減13.95億，增加7億。窒礙難行部分，希望能夠恢復國際宣傳費1.11億。傅崐萁質疑，今年多給7億，說少了1億多窒礙難行？“內政部長”劉世芳則答不出來，傅崐萁直指：今年比去年多了400億。“國發會主委”劉鏡清稱多了6.8億，傅崐萁：不只吧？今年比去年多了11億，多出45%。怎麼“部會”首長要來“立院”提覆議，連預算都不曉得，那在這裡檢討什麼覆議案？