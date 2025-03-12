傅崐萁追問今年預算增多少？“部會”首長不知

國民黨團總召傅崐萁質詢郭智輝。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月12日電／“行政院長”卓榮泰11日赴“立法院”，針對總預算覆議案進行報告並備詢。中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁11日在“立法院”一口氣質詢包括台“國防部”、台“衛福部”、台“經濟部”在內的多位“部會”首長，詢問他們今年度預算是否增加，不僅多位部長回答時支支吾吾，台“經濟部長”郭智輝和台“內政部長”劉世芳更回答不出今年度預算增加多少，讓傅氣炸直呼“不知道怎麼做部長”、“來這裡都不曉得自己的預算”，荒腔走板的應答糗態全面現形。



媒體報導，傅崐萁11日質詢時首先詢問“國防部長”顧立雄，2025年的核列數4710億，去年核列數4340億，增加快400億、多了近9個百分點，“有沒有窒礙難行”，顧回應，窒礙難行部分，如島內交通差旅部分刪減2.1億，政策宣導刪減60%，設備及投資刪減6%、約2.9億。傅崐萁指出，顧立雄提到的被刪減預算約20億，但“立院”通過預算增加約400億，遠超窒礙難行的數字，若顧擔心不能留用“沒關係”，可以向“立法院”申請追加減。



再來，傅崐萁質詢“外交部長”林佳龍，他詢問林去年預算增加多少錢？林回答增加7億，並稱有窒礙難行之處，希望能恢復國際宣傳費1.11億，傅則說，多了7億、少1億還是窒礙難行，林可向“立法院”提出。而在質詢劉世芳時，傅崐萁詢問，“內政部”今年預算比去年多多少？“本席還要告訴你嗎，不知道，那你怎麼做部長”，劉並未答覆，傅則直接告訴她多400億，並稱若還有窒礙難行之處，“請向本院提出來”。