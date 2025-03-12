義務役期延2年？栗正傑批台軍方沒說實話

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／前“立委”郭正亮近日在網路直播節目指出，美國軍方已經向台灣正式表達意見，要求明年“國防”預算提高到GDP5%，且台灣義務役要從1年延長到2年；台“國防部”已表示並非事實、目前也無“義務役延長至2年”規劃。對此，台退役少將栗正傑10日在政論節目表示，就“國防”專業來說一定要改成2年，這改不了的，今天“國防部”為什麼要講政治語言？就是怕流失選票。



栗正傑10日在中天節目《林嘉源辣晚報》中表示，“國防部”講這個話就是政治語言，以軍人來說應該就實況跟民眾做報告，就“國防”專業來說一定要改成2年，這改不了的。



栗正傑說，不要騙人，數據會說話，甚至傳言女性要服義務役的可能性都很高。至於士兵要從哪裡來？栗正傑指出，就是從我們的新生兒，到20歲有多少人能當兵，意思就是20年前生了多少個。如果役期是2年，就是你當年的出生人數乘以2，就是役男人數。



栗正傑強調，問題在於“我們現在生了多少？”栗正傑回憶，2005年出生的人數是20萬左右，有一半是女生不用當兵，男生大概衹有10萬，還要扣掉行政消耗的人數，有些是因病、體檢、美國籍、志願役、警消，剩下大概8萬的男生，如果義務役男規矩當兵，最多也衹有8萬人的兵力。



栗正傑表示，或許今年你會說現在的人數夠，但2023年的新生兒人數是13萬5571人，幾年以後你覺得夠不夠？今天“國防部”為什麼要講政治語言？就是怕流失選票，少子化是很現實的問題。