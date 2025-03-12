AIT認了：曾贊助黑熊學院

美國在台協會台北辦事處。（中評社 資料照) 中評社台北3月12日電／新黨籍台北市議員侯漢廷日前爆料民進黨籍“立委”沈伯洋，指其所創辦“黑熊學院”收受“境外勢力”資助。對此，美國在台協會（AIT）發言人11日回應記者詢問時表示，為凸顯共同價值觀，以促進台美合作，就各種民間組織、非營利組織提供資金，這也包括黑熊學院。



侯漢廷10日公開錄音檔，指稱黑熊學院曾接受美國在台協會（AIT）的資助，並批評創辦人沈伯洋涉犯“國安法”，應馬上辭掉“立委”。



沈伯洋11日在民進黨團記者會說，就任“立委”前是大學教授，擔任學者時獲得很多國家的補助做研究，最著名的就是“中國滲透指數”。他說，大學教授申請預算，拿各國補助很奇怪嗎？難道拿美國補助就變美國間諜，難道他有拿英國補助就變007？但他被民進黨提名成為不分區“立委”後，考量利益衝突等問題，便辭掉相關民間單位的理事長職位。



對於AIT資助黑熊學院辦營隊，被指控是被美方下指導棋一事，沈伯洋表示，申請“國科會”計劃的話，“國科會”總會看一下吧，無論做任何計劃或營隊都是如此，否則怎麼知道有沒有做研究計劃？



綜合台媒報導，AIT發言人表示，AIT公眾“外交部”門提供贊助予廣泛社會團體組織以及非營利組織，包括先前曾資助黑熊學院。



AIT表示，贊助目的要強調共享價值，並透過小額獎助金計劃促進美台合作。相關計劃皆於AIT年底計劃中揭露。