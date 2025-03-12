罷藍委34案上路　綠雙北千人場宣講衝氣勢

民進黨秘書長林右昌。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／罷免藍委共34案通過第一階段，罷綠委則掛零。綠營全力展開二階段連署動員。民進黨15日擬啟動下鄉宣講，11日召開縣市黨部工作會議研商，定調雙北將辦千人場衝“罷氣”。青鳥團體也以數據計算全台罷藍委選區，列出每個選區優先重點爭取支持的里，力拚二階段過關。而“中選會”發函，罷免黃捷及許智傑提議人數不合規定，應刪除人數分別為604人、855人，距門檻不足445人、224人，需進行補件。



民進黨擬針對總預算、財劃法下鄉宣講，前3場15日台中、16日桃園、22日台北都是“罷藍委”重點縣市，新北30日壓軸場預計千人規模，與公民團體分進合擊。



《中時新聞網》青鳥團體也動起來，整理精確數字列出全台面臨罷免藍委選區態勢，分析每個選區不同里的目標連署份數，並將每個里的重要性，依人口數百分位及綠委上次支持度排定優先順序，兩者均高者第一優先，其次是人口數高者，然後是支持度高者。以青鳥最想罷免首位板橋藍委葉元的選區為例，板橋華中里兼具人口數、支持度，屬第一順位，其次是海山、玉光、聚安及埔墘里，具高人口，支持度次高，第三順位是振興、振義里，具備高支持，但人口次高，依此類推，將依據數據分析進攻優勢里。



藍委王鴻薇昨感嘆，罷藍委全部過關，罷綠委卻被嚴格檢視，“‘中選會’幫忙不能幫到這麼過分”；“高雄雙罷劫團隊”發言人徐尚賢直言，幾十件罷藍委暢行無阻，每件都是9成以上合格率，但罷免黃捷和許智傑的連署書剔除率約1成多及2成多；總幹事朱磊也點名“中選會”標準應統一，也須說清楚剔除的具體原因，否則如同考試不公布每題正確答案，公信力何在？



針對2名藍軍苗栗縣“立委”邱鎮軍及陳超明，入列罷免一階連署過關名單，縣長鍾東錦11日說，邱、陳認真為苗栗付出，大家有目共睹，他會力挺2“立委”，下鄉跟鄉親報告他們對苗栗的貢獻。