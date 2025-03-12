朱立倫致敬孫中山　被嗆連中國人都不敢講

朱立倫12日到國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬，準備離開時，遭在場兩位民眾嗆聲並要求下台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）今天是中國國民黨總理孫中山逝世100週年紀念日，國民黨主席朱立倫今早率領黨公職人員在“國父紀念館”的中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬，但在儀式結束朱立倫準備離開時，遭在場兩位民眾嗆聲“3次大選都輸！”，且連中國人都不敢講，該下台了，讓整個致敬儀式瞬間變調。



除了朱立倫，包括國民黨副主席連勝文、夏立言以及一級黨務主管、黨公職人員包括藍委李彥秀、洪孟楷等人，今天上午齊聚“國父紀念館”，由朱立倫代表向孫中山銅像獻花並鞠躬。



在簡短獻花致敬儀式結束，朱立倫原本和支持者開心合影後要離開現場，卻突然被一位年約60多歲的男子上前對著朱大喊“朱立倫下台”，隨後一旁還有一位較年輕的男子也大聲附和“該下台了，該下台了”，“3次大選都輸！”



國民黨工連忙用麥克風高喊“朱主席加油”，其他國民黨支持者則反嗆抗議民眾“民進黨才該下台”。由於朱立倫未理會嗆聲民眾仍往出口移動，嗆聲者不滿一度追上朱立倫，要阻擋其去路，但遭國民黨發言人楊智伃等黨工人員推開，雙方發生口角爭執。



隨後嗆聲者留在現場強調，朱立倫讓國民黨三次大選都輸，現在面臨大罷免還沒有作為，真的該下台。較年輕的男子則說，我是台灣人也是中國人，為何朱立倫連這都不敢講，真的該下台。