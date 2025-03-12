藍綠審財劃法覆議案火爆　場內吵到場外

傅崐萁離場時，綠委沈伯洋追上去要理論。被藍委陳玉珍攔下，當面質疑沈伯洋拿美國的錢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月12日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日很不平靜，朝野一早就爆發三次衝突。先是中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、“立委”許宇甄、翁曉玲聯合質詢時，質疑民進黨“立委”在台下錄影，在議場起口角。接著傅質詢結束後，綠委沈伯洋質疑傅都未針對“財政收支劃分法”進行詢問，傅反嗆沈是“間諜”。



最後傅崐萁離場後，沈伯洋追上去要理論。藍委陳玉珍趕了上去，當面質疑沈伯洋拿美國的錢，在美國有房產，但沈伯洋駁斥。



“行政院長”卓榮泰今日針對“財政收支劃分法”覆議案赴“立法院”進行報告並備詢，由於目前朝野正在決戰大罷免，能感受到雙方都很心浮氣躁。今日“立法院”開會才一個小時半，藍綠就爆發三次口角衝突。



首先是傅崐萁、許宇甄、翁曉玲聯合質詢時，質疑台下的綠委陳培瑜在錄影。但綠委吳思瑤認為他們安靜坐在位置上，沒有違反任何議事規定，讓雙方吵成一團。



接著聯合質詢結束後，傅崐萁走下質詢台，沈伯洋批傅崐萁的詢答都沒針對“財政收支劃分法”，而是在問俄烏戰爭等議題。此時沈伯洋還拿出一個購物袋，上面印有傅崐萁與其妻子國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚的照片，質疑傅修正“財政收支劃分法”，提升地方預算分配，就是要拿來發這些小物。傅崐萁忍不住反批沈伯洋是人渣、間諜。



後來沈伯洋追上去要和傅崐萁理論，陳玉珍也追在後面，最後換成陳玉珍與沈伯洋爭吵，陳質疑沈伯洋拿美國的錢，在美國有房產，但沈伯洋駁斥。